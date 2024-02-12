Джанетти забил «Ювентусу», это его первый гол в составе «Удинезе» во втором матче за клуб

Вечером понедельника в Турине «Ювентус» и «Удинезе» выясняют отношения в рамках итальянской Серии А. Первый тайм пока проходит для «бьянконери» довольно неприятно. Так, счёт на 26-й минуте игры оформил зимний новичок «Удинезе» Лаутаро Джанетти.

Любопытно, что проводит за свой новый клуб аргентинец всего лишь второй матч. А гол в ворота «Юве» стал для него, разумеется, первым за коллектив из Удине. Прежним клубом 30-летнего оборонца был аргентинский «Велес Сарсфилд».

К концу первого тайма «Удинезе» продолжает вести в матче с «Юве» благодаря голу Джанетти, 1:0. Следить за ходом матча можно в текстовой трансляции на нашем портале.