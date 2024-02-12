Аллегри проводит 405-й матч у руля «Ювентуса», больше – только у одного тренера

Массимилиано Аллегри, главный тренер туринского «Ювентуса» проводит прямо сейчас свой 405-й матч у руля «бьянконери». По этому показателю он сравнялся с Марчелло Липпи, который возглавлял туринский клуб с 1994 по 1999 и с 2001 по 2004 годы. Сообщает данный факт Opta Sports.

Опережает Аллегри и Липпи только один человек – это Джованни Трапатони. У этого опытнейшего тренера в активе 596 матчей во главе «Ювентуса». Возглавлял Траппатони клуб с 1976 по 1986 годы, а также с 1991 по 1994.

Следить за 405-м матчем Аллегри можно на нашем портале в текстовой трансляции. Счёт на табло пока что не открыт.