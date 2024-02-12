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Газзаев считает, что Миранчук и Головин с честью представляют Россию на европейской арене

12 Февраля 2024 • 22:49 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил игру полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук наконец-то раскрылся в «Аталанте» и прибавил в уровне своей игры. На мой взгляд, Алексей, как и Александр Головин из «Монако», сегодня с честью представляет российский футбол и его уровень на европейской арене», - приводит слова специалиста издание RT.

Отметим, что в нынешнем сезоне Миранчук провёл за бергамасков 20 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал семь результативных передач.

Что касается Головина, то в его активе 21 игра в составе монегасков, в которой Александр отметился шестью голами и четырьмя ассистами.


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Аталанта Валерий Газзаев Серия А Лига 1 Алексей Миранчук Александр Головин ещё теги
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