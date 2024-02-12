Милик, Кьеза и Рабио – в старте «Ювентуса» на игру с «Удинезе»

Вечером понедельника туринский «Ювентус» принимает дома одного из аутсайдеров Серии А, «Удинезе». Менее чем за час до выхода на поле соцсети «старой синьоры» огласили стартовый состав. Он выглядит следующим образом:

Щесны, Алекс Сандро, Бремер, Гатти, Маккенни, Локателли, Рабио, Веа, Камбьясо, Кьеза, Милик.

Напомним, что «Ювентус» идёт на втором месте в рамках Серии А, у клуба 53 очка. «Удинезе» бьются за место вне зоны вылета и занимают 17-ю позицию с 19 очками в активе.

Следить за грядущим матчем в текстовом формате можно, как всегда, на нашем портале. Стартуем в 22:45, время московское!