В Серии А останется 20 клубов, против уменьшения проголосовали 16 клубов

В Серии А останется прежнее количество клубов.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 16 клубов чемпионата Италии проголосовали за то, чтобы число участников Серии А не подвергалось уменьшению. Инициаторами уменьшения были «Интер», «Милан» и «Ювентус». Также «за» проголосовала «Рома».

Таким образом, формат Серии А останется прежним. В высшем чемпионате Италии играют 20 клубов.

После 23 туров «Интер» лидирует в итальянской лиге, набрав 60 очков. Далее идут «Ювентус» и «Милан», которые набрали 53 и 52 очка соответственно.