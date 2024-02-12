Летний переход Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» вполне вероятен. Учитывая ситуацию, французский клуб работает над усилением атакующей линии. Как сообщает La Repubblica, парижане выбрали нескольких кандидатов в Серии А. Речь идёт о Рафаэле Леау из «Милана» и Викторе Осимхене из «Наполи». При этом приоритетным вариантом для «ПСЖ» является португалец.

Выкупить 24-летнего Леау у «Милана» можно за 175 миллионов евро. В то же время в контакте 25-летнего Осимхена с «Наполи» прописана опция выкупа в 130 миллионов евро.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что на радаре «ПСЖ» находится Серж Гнабри из «Баварии».