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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» может сменить тренера слухи

12 Февраля 2024 • 19:57 Комментировать

По завершению сезона 2023/2024 на тренерском мостике «Ювентуса» может произойти перестановка. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Eurosport, вокруг туринского клуба царит ощущение, что цикл Массимилиано Аллегри подходит к концу. Специалист может уйти из «старой синьоры» даже при успешном результате сезона в виде финиша в зоне Лиги чемпионов.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» команда Массимилиано Аллегри отстаёт на семь очков.

В понедельник «Ювентус» проведёт матч против «Удинезе», не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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