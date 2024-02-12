По завершению сезона 2023/2024 на тренерском мостике «Ювентуса» может произойти перестановка. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Eurosport, вокруг туринского клуба царит ощущение, что цикл Массимилиано Аллегри подходит к концу. Специалист может уйти из «старой синьоры» даже при успешном результате сезона в виде финиша в зоне Лиги чемпионов.

На текущий момент «Ювентус» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. От лидирующего «Интера» команда Массимилиано Аллегри отстаёт на семь очков.

В понедельник «Ювентус» проведёт матч против «Удинезе», не пропустите текстовую трансляцию.