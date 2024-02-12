​Рибери может стать ассистентом тренера в клубе Серии А

После поражения от «Эмполи» со счётом 1:3 «Салернитана» отправила в отставку Филиппо Индзаги. Команду принял Фабио Ливерани, который долгое время находился без клубной прописки.
Ассистентом Ливерани в «Салернитане» может стать известный в прошлом футболист Франк Рибери.
- Может ли Рибери стать вашим первым ассистентом?
- Посмотрим. Мы это обсудим, - сказал Ливерани на пресс-конференции.
Отметим, что Франк Рибери завершил карьеру футболиста в конце 2022 года. Последним клубом для француза стала как раз «Салернитана».
На текущий момент «Салернитана» занимает последнее место в турнирной таблице Серии А.
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