​Рибери может стать ассистентом тренера в клубе Серии А

После поражения от «Эмполи» со счётом 1:3 «Салернитана» отправила в отставку Филиппо Индзаги. Команду принял Фабио Ливерани, который долгое время находился без клубной прописки.

Ассистентом Ливерани в «Салернитане» может стать известный в прошлом футболист Франк Рибери.

- Может ли Рибери стать вашим первым ассистентом?

- Посмотрим. Мы это обсудим, - сказал Ливерани на пресс-конференции.

Отметим, что Франк Рибери завершил карьеру футболиста в конце 2022 года. Последним клубом для француза стала как раз «Салернитана».

На текущий момент «Салернитана» занимает последнее место в турнирной таблице Серии А.