Миранчук поучаствовал в 700-м голе «Аталанты» в эпоху Гасперини

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук принял участие в 700-м голе команды под руководством Джан Пьеро Гасперини.

Юбилейный гол случился в минувшем матче «Аталанты» с «Дженоа» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась крупной победой подопечных Гасперини со счетом 4:1. Стоит отметить, что третий мяч, забитый Давиде Дзаппакостой, стал 700-м для клуба из Бергамо в эпоху Гасперини. Добавим, что российский полузащитник Алексей Миранчук тоже поучаствовал в данном голе, нанеся удар по воротам соперника, который отразил голкипер, а Дзаппакоста оказался первым на добивании.

66-летний Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. В текущем сезоне Серии А команда идет на четвертом месте, набрав 42 очка в 23 встречах.