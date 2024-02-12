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Чемпионат Италии. Серия А

Миранчук поучаствовал в 700-м голе «Аталанты» в эпоху Гасперини

12 Февраля 2024 • 19:21 Комментировать
Дженоа
1:4
Аталанта

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук принял участие в 700-м голе команды под руководством Джан Пьеро Гасперини.

Юбилейный гол случился в минувшем матче «Аталанты» с «Дженоа» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась крупной победой подопечных Гасперини со счетом 4:1. Стоит отметить, что третий мяч, забитый Давиде Дзаппакостой, стал 700-м для клуба из Бергамо в эпоху Гасперини. Добавим, что российский полузащитник Алексей Миранчук тоже поучаствовал в данном голе, нанеся удар по воротам соперника, который отразил голкипер, а Дзаппакоста оказался первым на добивании.

66-летний Гасперини возглавляет «Аталанту» с 2016 года. В текущем сезоне Серии А команда идет на четвертом месте, набрав 42 очка в 23 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук Давиде Дзаппакоста ещё теги

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