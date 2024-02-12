Олич: «Алексей Миранчук ещё не дошёл до уровня Головина»

Экс-игрок ЦСКА Ивица Олич ответил на вопрос, является ли Александр Головин гордостью «армейцев».

Как известно, Головин уже шестой сезон проводит в «Монако». Накануне россиянин забил победный гол в матче чемпионата Франции против «Ниццы».

«Да, он редкий – мало игроков, которые сразу смогут играть на таком уровне, как Саша. Думал, в этой же роли будет Миранчук в Италии. Считаю Лёшу очень хорошим игроком, но он ещё не дошёл до такого уровня», - цитирует Олича Metaratings.

Всего за «Монако» Александр Головин провёл 197 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 31 гол и 37 результативных передач на партнёров. На текущий момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.