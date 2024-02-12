Тео Эрнандес: «Леау невероятен»

В матче двадцать четвертого тура итальянского чемпионата «Милан» обыграл «Наполи», а единственный гол скучноватого матча соорудили португальский нападающий Рафаэл Леау, сделавший гениальную передачу на Тео Эрнандеса. Французский игрок вышел на свидание с голкипером и переиграл его, а после матча тепло поблагодарил Леау за отменную передачу.

- Нет, это не было домашней заготовкой. Жаль, что не забил сам Рафа. Ему нужен гол.. Но он невероятен - если не забивает, то ассистирует. Люди не видят всю ту работу, которую он делает на тренировках. А жаль, - цитирует слова Эрнандеса pianetamilan.it.