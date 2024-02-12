Форвард «Порту» Мехди Тареми продолжит карьеру в «Интере». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 31-летний иранец присоединится к миланскому клубу летом на правах свободного агента. Отмечается, что трудовой договор между сторонами будет подписан до июня 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, Тареми выступает за «Порту» с 2020 года. В текущей кампании нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Тареми в 12 миллионов евро.