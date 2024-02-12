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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» договорился с Тареми — известны детали контракта слухи

12 Февраля 2024 • 17:47 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Салернитана
16.02 23:00

Форвард «Порту» Мехди Тареми продолжит карьеру в «Интере». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 31-летний иранец присоединится к миланскому клубу летом на правах свободного агента. Отмечается, что трудовой договор между сторонами будет подписан до июня 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, Тареми выступает за «Порту» с 2020 года. В текущей кампании нападающий принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал четыре ассиста.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Тареми в 12 миллионов евро.

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
12 Февраля 2024 в 18:13
А летом за него просил Порту 40 млн.
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