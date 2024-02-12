Только 4 клуба проголосовали за сокращение Серии А – изменений не будет

На последнем заседании Серии А клубы рассмотрели возможность сокращения лиги с 20 до 18 команд. Как сообщает на своих страницах La Gazzetta dello Sport, за сокращение числа клубов проголосовали только «Интер», «Ювентус», «Милан» и «Рома».

Серия А уже подтвердила, что формат чемпионата не изменится – в нём продолжат выступать 20 команд.

Ранее в прессе писали о том, что статусные клубы хотят сократить Серию А на фоне уплотнения футбольного календаря. Так, например, со следующего сезона в Лиге чемпионов количество игровых дней осенью-зимой увеличится с шести до восьми.