Мендеш: «В этом году Алексей Миранчук играет великолепно»

Футбольный агент Педру Мендеш высказался об игре хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Он очень талантлив. В этом году Миранчук великолепно играет, отлично выполняет свою работу на поле. Он прибавил, стал сильнее, опытнее. В общем, это отличный российский футболист», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет семь ассистов.

На данный момент «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 42 очка в 23 играх.