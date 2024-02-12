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Чемпионат Италии. Серия А

Мендеш: «В этом году Алексей Миранчук играет великолепно»

12 Февраля 2024 • 16:14 Комментировать
Аталанта
...
Сассуоло
17.02 22:45

Футбольный агент Педру Мендеш высказался об игре хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Он очень талантлив. В этом году Миранчук великолепно играет, отлично выполняет свою работу на поле. Он прибавил, стал сильнее, опытнее. В общем, это отличный российский футболист», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт». 

В нынешнем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми голами и записал на свой счет семь ассистов.

На данный момент «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав 42 очка в 23 играх.

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