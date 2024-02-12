В «Аталанте» заявили, что Алексей Миранчук стал для клуба фундаментальным футболистом

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался после крупной победы над «Дженоа» в матче 24-го тура Серии А.

- Миранчук стал для «Аталанты» фундаментальным футболистом. Скамакку заменил для того, чтобы в атаке у нас появилась свежесть. Что касается выхода Туре, то важно было увидеть его там, где он может быть опасен, - цитирует Гасперини Tuttomercatoweb.

«Аталанта» на выезде обыграла «Дженоа» со счетом 4:1. Алексей Миранчук появился на поле во втором тайме и сделал ассист на Эль Билала Туре. «Аталанта» идёт на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 42 очка. В следующем туре клуб из Бергамо дома примет «Сассуоло».