Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

В «Аталанте» заявили, что Алексей Миранчук стал для клуба фундаментальным футболистом

12 Февраля 2024 • 10:15 Комментировать
Дженоа
1:4
Аталанта

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался после крупной победы над «Дженоа» в матче 24-го тура Серии А.

- Миранчук стал для «Аталанты» фундаментальным футболистом. Скамакку заменил для того, чтобы в атаке у нас появилась свежесть. Что касается выхода Туре, то важно было увидеть его там, где он может быть опасен, - цитирует Гасперини Tuttomercatoweb.

«Аталанта» на выезде обыграла «Дженоа» со счетом 4:1. Алексей Миранчук появился на поле во втором тайме и сделал ассист на Эль Билала Туре. «Аталанта» идёт на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в своем активе 42 очка. В следующем туре клуб из Бергамо дома примет «Сассуоло».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини Алексей Миранчук ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Февраля
10:15
В «Аталанте» заявили, что Алексей Миранчук стал для клуба фундаментальным футболистом
11 Февраля
22:04
«Дженоа» не удалось остановить «Аталанту»
19:53
Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на игру в Генуе
18:18
Дзенои: В том, что «Аталанта» борется за место в Лиге чемпионов, есть большая заслуга Миранчука
17:37
​Гуренко оценил статус Миранчука в «Аталанте»
16:41
Косолапов: Миранчука неслучайно признали лучшим игроком «Аталанты» в январе
16:11
Головской: «Считаю, Миранчуку нужно оставаться в Италии»
02:19
Дженоа - Аталанта: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:21
Бесплатный прогноз и ставка на матч Дженоа – Аталанта чемпионата Италии – 11 февраля 2024
09 Февраля
21:53
«Аталанта» может продать де Кетеларе сразу после выкупа игрока у «Милана»
02:25
Два клуба Серии А проявляют интерес к Джилардино
07 Февраля
21:16
​Миранчука признали игроком месяца в «Аталанте» 1
15:13
Шалимов: «Миранчук влияет на результат «Аталанты»
02:29
Гранд АПЛ поспорит с «Ювентусом» за Копмейнерса
01:00
Муриэль сменит «Аталанту» на клуб МЛС
05 Февраля
13:27
Сёмин: «Высокий уровень Миранчука отмечают все итальянские газеты» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Моуринью удивил выбором нового клуба Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» «Бавария» приняла решение по Тухелю после разгромного поражения ​Гвардиола хочет «украсть» игрока у «Реала» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех
Клопп дал ответ «Барселоне» «Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» - «Гранада»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3
Спортивные новости
Александр Овечкин забил в пятом матче подряд СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.02.24 в 22:45
Ювентус Ювентус
Удинезе Удинезе
1.34 4.80 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Февраля
10:15 · Италия. Серия А
В «Аталанте» заявили, что Алексей Миранчук стал для клуба фундаментальным футболистом
02:10 · Италия. Серия А
Маццарри: «Наполи» будет бороться как минимум за четвёртое место»
02:01 · Италия. Серия А
Пиоли: «В последние полтора месяца мы играем почти на уровне «Интера»
01:01 · Италия. Серия А
«Милан» проводит один из лучших сезонов в Серии А в современной истории
00:44 · Италия. Серия А
«Милан» почти догнал «Ювентус» после победы над «Наполи»
11 Февраля
23:09 · Италия. Серия А
Директор «Наполи»: «Мы ничего не имеем против Зелиньски»
22:35 · Италия. Серия А
Миранчук оформил ассист в матче с «Дженоа»
22:31 · Италия. Серия А
Пиоли сравнялся с Сакки по матчам у руля «Милана» – больше только у четырёх тренеров
22:15 · Италия. Серия А
«Милан» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:10 · Италия. Серия А
«Милан» и «Наполи» назвали составы на очную битву
22:04 · Италия. Серия А
«Дженоа» не удалось остановить «Аталанту»
19:53 · Италия. Серия А
Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на игру в Генуе
19:00 · Италия. Серия А
«Монца» с «Вероной» сыграли без моментов и голов
18:59 · Италия. Серия А
«Болонья» забила 4 мяча в ворота «Лечче»
17:37 · Италия. Серия А
​Гуренко оценил статус Миранчука в «Аталанте»
Все новости
Рекомендуем