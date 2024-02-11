Миранчук оформил ассист в матче с «Дженоа»

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук записал на свой счёт голевую передачу в матче с «Дженоа».

Встреча 24-го тура чемпионата Италии завершилась крупной победой «Аталанты» со счетом 4:1. Миранчук не попал в стартовый состав своей команды, однако вышел на замену на 57-й минуте и смог оформить один ассист.

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет шесть результативных передач.

На данный момент «Аталанта» занимает четвертое место в Серии А, набрав 42 очка в 23 встречах.