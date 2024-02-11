«Дженоа» не удалось остановить «Аталанту»

В 24-м туре чемпионата Италии «Аталанта» гостила у набравшего форму «Дженоа». На 22-й минуте Шарль де Кетеларе отметился дальним результативным ударом. Хозяева давили и постоянно заставляли вступать в игру голкипера. В самом начале второго тайма Руслан Малиновский также издали отличился, забив бывшей команде, - 1:1. Довольно быстро бергамаски снова повели, когда Тён Копмейнерс со штрафного вколотил мяч в сетку. Джорджио Скальвини еще раз поразил цель, но этот гол отменили. На 10-й компенсированной минуте Давиде Дзаппакоста поставил точку. Вскоре Эль-Билал Туре головой забил четвертый гол.
В итоге 4:1 в пользу «Аталанты», которая вернулась на чистое четвертое место, соперник - 12-й. Алексей Миранчук вышел на поле на 57-й минуте и отметился голевой передачей, а также желтой карточкой за затяжку времени.
|22'Де Кетеларе Шарль (0:1)
|(1:1) Малиновский Руслан51'
|55'Копмейнерс Тëн (1:2)
|90'Дзаппакоста Давиде (1:3)
|90'Туре Эль Билал (1:4)
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