Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на игру в Генуе

В воскресенье вечером в итальянской Серии А пройдёт матч между «Дженоа» и «Аталантой». Российский полузащитник Алексей Миранчук не попал в стартовый состав команды из Бергамо – он начнёт игру в запасе.

Стоит сказать, что Миранчук на днях был признан лучшим игроком «Аталанты» по итогам января.

В сезоне 2023/2024 Алексей Миранчук провёл за «Аталанту» 19 официальных матчей. В них 28-летний футболист записал на свой счёт три гола и пять результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.