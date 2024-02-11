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Чемпионат Италии. Серия А

«Монца» с «Вероной» сыграли без моментов и голов

11 Февраля 2024 • 19:00 Комментировать
Монца
0:0
Верона

«Монца» с «Вероной» на равных играли в матче 24-го тура Серии А, сумев лишь по разу пробить в створ. Андреа Колпани порадовал ударом ножницами, вот только мяч все же полетел мимо. Алессио Дзербин, казалось, заработал пенальти, но ВАР помог арбитру принять решение не назначать 11-метровый. Больше остроты и не было - 0:0 в итоге.

«Верона» делит третье место с конца, противник - 11-й.

Протокол игры  
Монца0:0Верона
Ди Грегорио МикелеИццо АрмандоМари ПаблоКарбони АндреаБиринделли Самуэле 74' (Перейра Педру II ( 74') Дзербин Алессио 70' (Кирьякопулос Георгиос ( 70') Бондо Варрен  60' 70' (Гальярдини Роберто ( 70') Пессина МаттеоКолпани АндреаМота Дани 62' (Карбони Валентин ( 62') Коломбо Лоренцо 63' (Джурич Милан II ( 63')
Запасные: Акпа-Акпро Жан-ДаниэльСоррентино АлессандроМачин ХосеКальдирола ЛукаМальдини ДаниэльБетелла ДавидеМацца АндреаДонати Джулио
Монтипо ЛоренцоТчатчуа Джексон 57' (Бонаццоли Федерико ( 57') Маньяни ДжанджакомоДавидович Павел 79' (Коппола Диего ( 79') Кабаль ХуанДуда ОндрейСердар СуатНослин Тейяни 46' (Винагре Рубен ( 46') Фолоруншо Майкл  67'Лазович Дарко 72' (Силва Даниэл ( 72') Свидерски Кароль 57' (Сентонз Фабьен ( 57'  58')
Запасные: Матеус ЧарлисКьеза МаттиаАнри ТомаТавшан ЭлаисПерилли СимонеМитрович СтефанБелахяне Реда
11 февраля. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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