«Монца» с «Вероной» сыграли без моментов и голов

«Монца» с «Вероной» на равных играли в матче 24-го тура Серии А, сумев лишь по разу пробить в створ. Андреа Колпани порадовал ударом ножницами, вот только мяч все же полетел мимо. Алессио Дзербин, казалось, заработал пенальти, но ВАР помог арбитру принять решение не назначать 11-метровый. Больше остроты и не было - 0:0 в итоге.

«Верона» делит третье место с конца, противник - 11-й.