«Монца» с «Вероной» сыграли без моментов и голов

«Монца» с «Вероной» на равных играли в матче 24-го тура Серии А, сумев лишь по разу пробить в створ. Андреа Колпани порадовал ударом ножницами, вот только мяч все же полетел мимо. Алессио Дзербин, казалось, заработал пенальти, но ВАР помог арбитру принять решение не назначать 11-метровый. Больше остроты и не было - 0:0 в итоге.
«Верона» делит третье место с конца, противник - 11-й.
Протокол игры
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо•Мари Пабло•Карбони Андреа•Биринделли Самуэле74' (Перейра Педру II (74') •Дзербин Алессио70' (Кирьякопулос Георгиос (70') •Бондо Варрен 60'70' (Гальярдини Роберто (70') •Пессина Маттео•Колпани Андреа•Мота Дани62' (Карбони Валентин (62') •Коломбо Лоренцо63' (Джурич Милан II (63')
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон57' (Бонаццоли Федерико (57') •Маньяни Джанджакомо•Давидович Павел79' (Коппола Диего (79') •Кабаль Хуан•Дуда Ондрей•Сердар Суат•Нослин Тейяни46' (Винагре Рубен (46') •Фолоруншо Майкл• 67'Лазович Дарко72' (Силва Даниэл (72') •Свидерски Кароль57' (Сентонз Фабьен (57') 58'
11 февраля. Стадион "Ю Повер Стадиум".
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