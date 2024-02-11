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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» забила 4 мяча в ворота «Лечче»

11 Февраля 2024 • 18:59 Комментировать
Болонья
4:0
Лечче
окончен

В 24-м туре чемпионата Италии «Болонья» легко одолела «Лечче». Уже на пятой минуте Сэм Бекёма здорово сыграл на добивании и принес победу хозяевам. Джошуа Зиркзее и Никола Крстович упустили свои моменты - промахи. Штефан Пош помог Риккардо Орсолини удвоить перевес «Болоньи». Зиркзее снова на острие, дальний удар и минимальный промах. А вот Орсолини оформил дубль сразу после перерыва. Рикардо Калафьори получил травму и оставил хозяев в меньшинстве на 81-й минуте. Но даже так после ошибки Федерико Баскиротто Йенс Одгор забил четвертый мяч.

«Болонья» догнала «Аталанту» на четвертом месте, «Лечче» - 13-й.

Протокол игры  
Болонья4:0Лечче
(1:0) Бёкема Сэм5'  
(2:0) Орсолини Риккардо27'  
(3:0) Орсолини Риккардо49'  
(4:0) Одгор Йенс82'  
Скорупски ЛукашПош Штефан 61' (Де Сильвестри Лоренцо ( 61') Бёкема СэмКалафьори Рикардо  34'Кристиансен ВикторФройлер Ремо 67' (Эль-Аззузи Уссама ( 67') Орсолини Риккардо 61' (Одгор Йенс ( 61') Фаббьян ДжованниФергюсон Льюис 78' (Моро Никола ( 78') Салемакерс АлексисЗиркзее Джошуа 61' (Ндой Дан ( 61')
Запасные: Урбаньски КацперЛикояннис ХараламбосКорацца ТоммазоБаньолини НиколаКарлссон Йеспер IIIИлич МихайлоЛукуми ДжонРавалья Федерико
Фальконе ВладимироВенути ЛоренцоПонграчич МаринБаскиротто ФедерикоГалло Антонино 46' (Блен Алексис ( 46') Каба Мохамед 46' (Доргу Патрик ( 46') Рамадани ЮльберУден Реми  74' 77' (Рафья Хамза ( 77') Алмквист Понтус  41'Крстович Никола 51' (Пикколи Роберто ( 51') Банда Ламек 38' (Сансоне Никола ( 38')
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедоньГонсалес ХоанТуба АхмедБранколлини ФедерикоПьеротти Сантьяго
11 февраля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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