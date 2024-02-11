«Болонья» забила 4 мяча в ворота «Лечче»

В 24-м туре чемпионата Италии «Болонья» легко одолела «Лечче». Уже на пятой минуте Сэм Бекёма здорово сыграл на добивании и принес победу хозяевам. Джошуа Зиркзее и Никола Крстович упустили свои моменты - промахи. Штефан Пош помог Риккардо Орсолини удвоить перевес «Болоньи». Зиркзее снова на острие, дальний удар и минимальный промах. А вот Орсолини оформил дубль сразу после перерыва. Рикардо Калафьори получил травму и оставил хозяев в меньшинстве на 81-й минуте. Но даже так после ошибки Федерико Баскиротто Йенс Одгор забил четвертый мяч.
«Болонья» догнала «Аталанту» на четвертом месте, «Лечче» - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Бёкема Сэм5'
|(2:0) Орсолини Риккардо27'
|(3:0) Орсолини Риккардо49'
|(4:0) Одгор Йенс82'
Скорупски Лукаш•Пош Штефан61' (Де Сильвестри Лоренцо (61') •Бёкема Сэм•Калафьори Рикардо• 34'Кристиансен Виктор•Фройлер Ремо67' (Эль-Аззузи Уссама (67') •Орсолини Риккардо61' (Одгор Йенс (61') •Фаббьян Джованни•Фергюсон Льюис78' (Моро Никола (78') •Салемакерс Алексис•Зиркзее Джошуа61' (Ндой Дан (61')
Фальконе Владимиро•Венути Лоренцо•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Галло Антонино46' (Блен Алексис (46') •Каба Мохамед46' (Доргу Патрик (46') •Рамадани Юльбер•Уден Реми 74'77' (Рафья Хамза (77') •Алмквист Понтус• 41'Крстович Никола51' (Пикколи Роберто (51') •Банда Ламек38' (Сансоне Никола (38')
11 февраля. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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