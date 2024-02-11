«Болонья» забила 4 мяча в ворота «Лечче»

В 24-м туре чемпионата Италии «Болонья» легко одолела «Лечче». Уже на пятой минуте Сэм Бекёма здорово сыграл на добивании и принес победу хозяевам. Джошуа Зиркзее и Никола Крстович упустили свои моменты - промахи. Штефан Пош помог Риккардо Орсолини удвоить перевес «Болоньи». Зиркзее снова на острие, дальний удар и минимальный промах. А вот Орсолини оформил дубль сразу после перерыва. Рикардо Калафьори получил травму и оставил хозяев в меньшинстве на 81-й минуте. Но даже так после ошибки Федерико Баскиротто Йенс Одгор забил четвертый мяч.

«Болонья» догнала «Аталанту» на четвертом месте, «Лечче» - 13-й.