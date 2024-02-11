Дзенои: В том, что «Аталанта» борется за место в Лиге чемпионов, есть большая заслуга Миранчука

Бывший игрок «Аталанты» Кристиан Дзенои в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на признание полузащитника Алексея Миранчука лучшим игроком «Аталанты» в январе.

— Полностью разделяю мнение, что Миранчук лучший игрок «Аталанты» в январе. В очень нужный момент он смог стать одним из лидеров команды и сильно ей помогает. Рассчитываю, что и сегодня в игре с «Дженоа» он сможет себя проявить. В том, что «Аталанта» борется за место в Лиге чемпионов, есть его большая заслуга, — заявил Дзенои.

В текущем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет пять ассистов.

Матч 24-го тура Серии А между «Дженоа» и «Аталантой» пройдет 11 февраля. Начало игры запланировано на 20:00 по мск.