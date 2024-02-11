​Гуренко оценил статус Миранчука в «Аталанте»

Экс-игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко оценил прогресс Алексея Миранчука в «Аталанте». По словам Гуренко, но всегда верил в Миранчука. Известный в прошлом футболист отметил, что в последнее время Миранчук почувствовал уверенность и набрал оптимальные кондиции.

Также Гуренко ответил на вопрос, станет ли Миранчук одним из лидеров «Аталанты».

«Он уже один из лидеров. Алексей доказывает свою состоятельность», - слова Гуренко на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Отметим, что на текущий момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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