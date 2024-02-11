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Чемпионат Италии. Серия А

​Гуренко оценил статус Миранчука в «Аталанте»

11 Февраля 2024 • 17:37 Комментировать
Дженоа
...
Аталанта
1 3.95 X 3.30 2 2.10
Через 1 ч. 48 мин.

Экс-игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко оценил прогресс Алексея Миранчука в «Аталанте». По словам Гуренко, но всегда верил в Миранчука. Известный в прошлом футболист отметил, что в последнее время Миранчук почувствовал уверенность и набрал оптимальные кондиции.

Также Гуренко ответил на вопрос, станет ли Миранчук одним из лидеров «Аталанты».

«Он уже один из лидеров. Алексей доказывает свою состоятельность», - слова Гуренко на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Отметим, что на текущий момент «Аталанта» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Миранчука признали игроком месяца в «Аталанте»

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Евро-Футбол.Ру,
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