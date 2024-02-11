​«Салернитана» назвала имя нового тренера

Домашнее поражение от «Эмполи» стало для боссов «Салернитаны» последней каплей – Филиппо Индзаги был отправлен в отставку. Новым рулевым «морских коньков» был назначен Фабио Ливерани. Об этом сообщается на официальном сайте клуба без каких-либо подробностей – даже срок контракта не раскрывается.

Стоит сказать, что Фабио Ливерани не имел тренерской работы с конца 2022 года после ухода из «Кальяри». Теперь 47-летний специалист возвращается к деятельности.

«Салернитана» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт 16 февраля – против «Интера» на поле соперника.