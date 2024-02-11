Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Салернитана» назвала имя нового тренера официально

11 Февраля 2024 • 16:58 Комментировать
Салернитана
1:3
Эмполи

Домашнее поражение от «Эмполи» стало для боссов «Салернитаны» последней каплей – Филиппо Индзаги был отправлен в отставку. Новым рулевым «морских коньков» был назначен Фабио Ливерани. Об этом сообщается на официальном сайте клуба без каких-либо подробностей – даже срок контракта не раскрывается. 

Стоит сказать, что Фабио Ливерани не имел тренерской работы с конца 2022 года после ухода из «Кальяри». Теперь 47-летний специалист возвращается к деятельности.

«Салернитана» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Италии. Ближайший матч команда проведёт 16 февраля – против «Интера» на поле соперника.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Ливерани Салернитана

Новости по матчу

Сегодня, 11 Февраля
16:58
​«Салернитана» назвала имя нового тренера
04:45
​«Эмполи» не забивал три мяча в матче Серии А почти два года
10 Февраля
00:47
«Эмполи» одолел конкурентов из «Салернитаны», забив три гола после двух ударов в створ
00:44
36-летний Кандрева отметился уникальным достижением
09 Февраля
20:41
​Манолас – игрок «Салернитаны»
01:44
Бесплатный прогноз и ставка на матч Салернитана – Эмполи чемпионата Италии – 9 февраля 2024
07 Февраля
02:47
Балотелли рассказал о сорвавшемся возвращении в Серию А
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Анчелотти отреагировал на заявление матери Крооса Роналду проиграл первый матч в 39 лет: «Аль-Наср» опять получил урок от «Аль-Хиляля» Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне» Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех
Клопп дал ответ «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Фрозиноне Фрозиноне
5
1
1.50 4.30 5.80
Видео
64 мин
Болонья Болонья
Лечче Лечче
3
0
1.70 3.55 5.00
Видео
64 мин
Монца Монца
Верона Верона
0
0
1.98 3.40 3.70
Видео
11.02.24 в 20:00
Дженоа Дженоа
Аталанта Аталанта
3.30 3.35 2.15
Видео
11.02.24 в 22:45
Милан Милан
Наполи Наполи
1.92 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Февраля
17:37 · Италия. Серия А
​Гуренко оценил статус Миранчука в «Аталанте»
16:58 · Италия. Серия А
​«Салернитана» назвала имя нового тренера официально
16:47 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нашёл усиление в Италии
16:41 · Италия. Серия А
Косолапов: Миранчука неслучайно признали лучшим игроком «Аталанты» в январе
16:28 · Италия. Серия А
«Фиорентина» забила 5 мячей в ворота «Фрозиноне»
16:24 · Италия. Серия А
Аллегри – об Алексе Сандро: «Очень сложно найти такого же игрока, как он»
16:19 · Италия. Серия А
Аллегри прокомментировал слухи о своём уходе из «Ювентуса»
16:15 · Италия. Серия А
Аллегри: «Нам нужно как можно дальше оторваться от пятого места»
16:11 · Италия. Серия А
Головской: «Считаю, Миранчуку нужно оставаться в Италии»
14:11 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги отправлен в отставку официально
14:09 · Англия. Премьер-лига
Два английских клуба нацелились на форварда «Дженоа»
13:01 · Италия. Серия А
«Наполи» принял решение по Голлини
08:47 · Италия. Серия А
Индзаги близок к отставке 1
06:08 · Италия. Серия А
​Гасперини: «Де Кетеларе талантлив, в «Милане» тоже понимают это»
05:50 · Италия. Серия А
​Пиоли - о неудачах «Наполи»: «Повторить успех всегда труднее»
Все новости
Рекомендуем