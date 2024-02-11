Косолапов: Миранчука неслучайно признали лучшим игроком «Аталанты» в январе

Экс-футболист «Локомотива» Алексей Косолапов высказался о карьере российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Миранчука признали лучшим игроком «Аталанты» в январе. Это неслучайно. Он доказал Гасперини свое право на место в составе. Тренер начал доверять ему, и у Алексея пошли голевые передачи и забитые мячи», — приводит слова Косолапова «Матч ТВ».

Как считает эксперт, Миранчуку нужно оставаться в Европе и не стоит возвращаться в Россию.

В текущем сезоне 28-летний хавбек принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал на свой счет пять голевых передач.

На данный момент «Аталанта» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 39 очков в 22 турах.