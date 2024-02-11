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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» забила 5 мячей в ворота «Фрозиноне»

11 Февраля 2024 • 16:28 Комментировать
Фиорентина
5:1
Фрозиноне

Не побеждавшая в этом году «Фиорентина» в 24-м туре Серии А принимала «Фрозиноне». Уже в дебюте Лукас Бертран пробил головой в перекладину. А вскоре Жонатан Иконе помог открыть счет Андре Белотти. Три минуты, и уже Иконе при помощи рикошета удвоил перевес. Под перерыва после углового Лукас Мартинес выиграл воздух - разгром за тайм. Во втором тайме Николас Гонсалес ударом с лета поразил цель. На 66-й минуте гости забили гол престижа, это Лука Маццителли со штрафного закрутил мяч впритирку со штангой - 4:1. Мбала Нзола не смог переиграть голкипера, но Антонин Барак головой сыграл на добивании - это пятый гол.

Победа со счетом 5:1 позволила флорентийцам выйти на шестое место, противник - 14-й.Протокол игры

 
Фиорентина5:1Фрозиноне
(1:0) Белотти Андреа16'  
(2:0) Иконе Жонатан19'  
(3:0) Мартинес Лукас II44'  
(4:0) Гонсалес Николас53'  
  66'Маццителли Лука (4:1)
(5:1) Барак Антонин85'  
Терраччиано Пьетро  69'Кайоде МайклМиленкович НиколаМартинес Лукас II  4' 73' (Нзола М'Бала ( 73'  90') Бираги КристианоДункан Альфред 73' (Комуццо Пьетро ( 73') Мандрагора РоландоИконе ЖонатанБельтран Лукас 83' (Барак Антонин ( 83') Гонсалес Николас 60' (Бонавентура Джакомо ( 60') Белотти Андреа 73' (Мело Артур ( 73')
Запасные: Инфантино ДжиноМартинелли ТоммазоФараони МаркоСоттиль РиккардоЛопес Максим
Турати СтефаноДжелли Франческо 78' (Хеддира Валид ( 78') Монтеризи Иларио 46' (Лирола Поль ( 46') Околи МемеВалери ЭмануэлеМаццителли ЛукаБарренечеа Энцо 65' (Рейньер Жезус ( 65') Арруи Абду 65' (Брешианини Марко ( 65') Соуле МатиасЖорже КайоСек Демба 46' (Романьоли Симоне ( 46'  51')
Запасные: Ибрагимович АрийонЧерофолини МикелеГарритано ЛукаБаэс ХаймеФраттали ПьерлуиджиКазо ДжузеппеКвернадзе Гкоргий
11 февраля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Фрозиноне

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