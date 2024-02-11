«Фиорентина» забила 5 мячей в ворота «Фрозиноне»

Не побеждавшая в этом году «Фиорентина» в 24-м туре Серии А принимала «Фрозиноне». Уже в дебюте Лукас Бертран пробил головой в перекладину. А вскоре Жонатан Иконе помог открыть счет Андре Белотти. Три минуты, и уже Иконе при помощи рикошета удвоил перевес. Под перерыва после углового Лукас Мартинес выиграл воздух - разгром за тайм. Во втором тайме Николас Гонсалес ударом с лета поразил цель. На 66-й минуте гости забили гол престижа, это Лука Маццителли со штрафного закрутил мяч впритирку со штангой - 4:1. Мбала Нзола не смог переиграть голкипера, но Антонин Барак головой сыграл на добивании - это пятый гол.
Победа со счетом 5:1 позволила флорентийцам выйти на шестое место, противник - 14-й.Протокол игры
|(1:0) Белотти Андреа16'
|(2:0) Иконе Жонатан19'
|(3:0) Мартинес Лукас II44'
|(4:0) Гонсалес Николас53'
|66'Маццителли Лука (4:1)
|(5:1) Барак Антонин85'
Терраччиано Пьетро• 69'Кайоде Майкл•Миленкович Никола•Мартинес Лукас II 4'73' (Нзола М'Бала (73') • 90'Бираги Кристиано•Дункан Альфред73' (Комуццо Пьетро (73') •Мандрагора Роландо•Иконе Жонатан•Бельтран Лукас83' (Барак Антонин (83') •Гонсалес Николас60' (Бонавентура Джакомо (60') •Белотти Андреа73' (Мело Артур (73')
Турати Стефано•Джелли Франческо78' (Хеддира Валид (78') •Монтеризи Иларио46' (Лирола Поль (46') •Околи Меме•Валери Эмануэле•Маццителли Лука•Барренечеа Энцо65' (Рейньер Жезус (65') •Арруи Абду65' (Брешианини Марко (65') •Соуле Матиас•Жорже Кайо•Сек Демба46' (Романьоли Симоне (46') 51'
11 февраля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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