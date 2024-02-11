«Фиорентина» забила 5 мячей в ворота «Фрозиноне»

Не побеждавшая в этом году «Фиорентина» в 24-м туре Серии А принимала «Фрозиноне». Уже в дебюте Лукас Бертран пробил головой в перекладину. А вскоре Жонатан Иконе помог открыть счет Андре Белотти. Три минуты, и уже Иконе при помощи рикошета удвоил перевес. Под перерыва после углового Лукас Мартинес выиграл воздух - разгром за тайм. Во втором тайме Николас Гонсалес ударом с лета поразил цель. На 66-й минуте гости забили гол престижа, это Лука Маццителли со штрафного закрутил мяч впритирку со штангой - 4:1. Мбала Нзола не смог переиграть голкипера, но Антонин Барак головой сыграл на добивании - это пятый гол.

Победа со счетом 5:1 позволила флорентийцам выйти на шестое место, противник - 14-й.Протокол игры