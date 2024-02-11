Аллегри – об Алексе Сандро: «Очень сложно найти такого же игрока, как он»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри похвалил защитника команды Алекса Сандро. Также итальянский специалист дал понять, что бразилец находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы принять участие в ближайшей игре «старой синьоры».

«Алекс должен сыграть в завтрашнем матче против «Удинезе». Он является очень важным футболистом, который провёл в команде 8-9 лет. Думаю, Сандро ещё многое может дать футболу. Сейчас очень сложно найти такого же игрока, как он», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

У 33-летнего Сандро в конце сезона истекает контракт с «Ювентусом». Бразилец может покинуть клуб на правах свободного агента.