Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри – об Алексе Сандро: «Очень сложно найти такого же игрока, как он»

11 Февраля 2024 • 16:24 Комментировать
Ювентус
...
Удинезе
1 1.42 X 4.40 2 8.50
12.02 22:45

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри похвалил защитника команды Алекса Сандро. Также итальянский специалист дал понять, что бразилец находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы принять участие в ближайшей игре «старой синьоры».

«Алекс должен сыграть в завтрашнем матче против «Удинезе». Он является очень важным футболистом, который провёл в команде 8-9 лет. Думаю, Сандро ещё многое может дать футболу. Сейчас очень сложно найти такого же игрока, как он», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

У 33-летнего Сандро в конце сезона истекает контракт с «Ювентусом». Бразилец может покинуть клуб на правах свободного агента.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Алекс Сандро ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Февраля
16:19
Аллегри прокомментировал слухи о своём уходе из «Ювентуса»
10 Февраля
16:28
Нападающий «Ювентуса» интересен трём немецким топ-клубам
02:44
Директор «Удинезе» рассказал, каким клубам интересен Самарджич
00:01
Гранд Серии А может пригласить Жоржиньо
09 Февраля
23:27
Директор «Фрозиноне»: «За Суле следят клубы из АПЛ, Лиги 1 и Ла Лиги, он может заиграть в «Ювентусе»
23:20
Переговоры Влаховича с «Ювентусом» почти не прогрессируют, игрока могут продать
22:37
«Ювентус» намерен надолго сохранить Кьезу
22:09
«Ювентус» готов продать восходящую звезду летом
12:48
«Ювентус» летом хочет купить полузащитника «Арсенала»
02:44
«Бавария» поспорит с «Барселоной» за полузащитника «Ювентуса»
01:44
«Ювентус» предложил своему полузащитнику контракт до 2027 года
08 Февраля
23:53
Инсайдер Романо рассказал, кто из топ-клубов претендует на Мотту
23:08
«Ювентус» опережает клубы Ла Лиги в борьбе за Фелипе Андерсона
22:52
Дель Пьеро: «Приятно, что Йылдыза сравнивают со мной»
07 Февраля
02:29
Гранд АПЛ поспорит с «Ювентусом» за Копмейнерса
06 Февраля
23:15
Аллегри вряд ли останется в «Ювентусе» на следующий сезон – клуб нашёл возможного преемника
22:07
Конте не вернётся в «Ювентус» в обозримом будущем
12:48
Аллегри останется в «Ювентусе» на следующий сезон только при одном условии 2
05 Февраля
14:47
Аллегри: «Интер» напоминает мне мой «Ювентус» в первые 5 лет»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС УДИНЕЗЕ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Роналду проиграл первый матч в 39 лет: «Аль-Наср» опять получил урок от «Аль-Хиляля» Анчелотти отреагировал на заявление матери Крооса Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне» Тебас: «Если «Реал» усилится Мбаппе и Дэвисом, у клуба всё равно будет отличная финансовая ситуация» В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу
Клопп дал ответ «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Фрозиноне Фрозиноне
5
1
1.50 4.30 5.80
Видео
11.02.24 в 17:00
Болонья Болонья
Лечче Лечче
1.70 3.55 5.00
Видео
11.02.24 в 17:00
Монца Монца
Верона Верона
1.98 3.40 3.70
Видео
11.02.24 в 20:00
Дженоа Дженоа
Аталанта Аталанта
3.30 3.35 2.15
Видео
11.02.24 в 22:45
Милан Милан
Наполи Наполи
1.92 3.60 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Февраля
16:28 · Италия. Серия А
«Фиорентина» забила 5 мячей в ворота «Фрозиноне»
16:24 · Италия. Серия А
Аллегри – об Алексе Сандро: «Очень сложно найти такого же игрока, как он»
16:19 · Италия. Серия А
Аллегри прокомментировал слухи о своём уходе из «Ювентуса»
16:15 · Италия. Серия А
Аллегри: «Нам нужно как можно дальше оторваться от пятого места»
16:11 · Италия. Серия А
Головской: «Считаю, Миранчуку нужно оставаться в Италии»
14:11 · Италия. Серия А
Филиппо Индзаги отправлен в отставку официально
14:09 · Англия. Премьер-лига
Два английских клуба нацелились на форварда «Дженоа»
13:01 · Италия. Серия А
«Наполи» принял решение по Голлини
08:47 · Италия. Серия А
Индзаги близок к отставке 1
06:08 · Италия. Серия А
​Гасперини: «Де Кетеларе талантлив, в «Милане» тоже понимают это»
05:50 · Италия. Серия А
​Пиоли - о неудачах «Наполи»: «Повторить успех всегда труднее»
05:12 · Италия. Серия А
​Павар: «Капитальная победа!»
04:50 · Италия. Серия А
​Де Росси: «Горжусь «Ромой», несмотря на поражение»
04:45 · Италия. Серия А
​«Эмполи» не забивал три мяча в матче Серии А почти два года
04:05 · Италия. Серия А
​Дибала вошёл в пятёрку лучших аргентинских бомбардиров в Серии А
Все новости
Рекомендуем