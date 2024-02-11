Аллегри прокомментировал слухи о своём уходе из «Ювентуса»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал слухи о своём возможном уходе по окончании сезона. Напомним, ранее с назначением на пост наставника «старой синьоры» связывали Антонио Конте, который возглавлял команду с 2011 по 2014 годы.

«Давайте сначала закончим нынешний сезон. Летом у меня будет оставаться ещё один год по контракту. Работа тренеров зависит от результатов и решений руководства», – сказал Аллегри на пресс-конференции.

«Ювентус» в данный момент располагается на втором месте в итальянской Серии А. Отставание от лидирующего «Интера» у команды Аллегри составляет 7 очков.