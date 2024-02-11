Аллегри: «Нам нужно как можно дальше оторваться от пятого места»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в очередной раз дал понять, что его команда не нацелена на победу в чемпионате. «Старая синьора» хочет закончить сезон в топ-4.

«Мы далеко не вчера узнали о том, что «Интер» показывает невероятный футбол и является фаворитом на победу в чемпионате. Наша цель – выиграть ближайший матч и как можно дальше оторваться от пятого места. Мы хотим финишировать в зоне Лиги чемпионов», – объяснил Аллегри на пресс-конференции перед игрой с «Удинезе».

Отставание «Ювентуса» от первого места в чемпионате составляет 7 очков. Команда Аллегри в прошлом туре проиграла «Интеру» в очной встрече.