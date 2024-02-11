Головской: «Считаю, Миранчуку нужно оставаться в Италии»

Бывший футболист Константин Головской высказался об игре полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в нынешнем сезоне.

По мнению эксперта, 28-летнему футболисту удалось найти свою игру, поэтому ему необходимо продолжать выступать в Италии.

«Неудивительно, что у Алексея пошло. Наверное, он успокоился, приобрёл европейский опыт и заиграл в свою игру. Молодец. В Италии у него получается, он забивает, получает хорошие оценки. Считаю, нужно оставаться», — цитирует Головского «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Миранчук провёл за «Аталанту» 19 матчей, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.