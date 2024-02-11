Филиппо Индзаги отправлен в отставку с поста главного тренера «Салернитаны». Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

«Хотим выразить Филиппо Индзаги благодарность за проделанную работу. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере», - говорится в публикации клуба.

Индзаги занимал пост рулевого команды с октября прошлого года. Под его руководством «Салернитана» набрала всего 13 баллов после 24 туров. Команда занимает последнее место в турнирной таблице Серии А. В последнем поединке коллектив расписал мировую с «Торино» (0:0) на выезде.

Индзаги близок к отставке