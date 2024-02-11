«Наполи» принял решение по Голлини

Руководство «Наполи» подумывает над полноценным трансфером голкипера Пьерлуиджи Голлини, который выступает за неаполитанскую команду на правах аренды. Стоимость сделки оценивается в семь миллионов евро. Контракт футболиста принадлежит «Аталанте».

В нынешнем сезоне Пьерлуиджи принял участие в девяти поединках во всех турнирах, в которых пропустил 12 голов. В двух встречах он сохранил свои владения на замке.

После 22 туров чемпионата Италии «Наполи» набрал 35 баллов и располагается лишь на восьмой позиции в турнирной таблице. Отставание неаполитанской команды от лидирующего «Интера» составляет 25 очков.