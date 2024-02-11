Моуринью удивил выбором нового клуба

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью сделал намек о своем будущем. Как сообщают журналисты таблоида The Sun, звездный португальский наставник хотел бы поработать с аргентинцем Лионелем Месси.

Напомним, что в настоящий момент 36-летний нападающий защищает цвета американского клуба «Интер Майами». Моуринью готов принять новый вызов и перебраться в МЛС.

«Особенный» был уволен с поста главного тренера «Ромы» в середине января. После отставки португальца римскую команду возглавил итальянский специалист Даниэле де Росси.

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