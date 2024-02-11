Индзаги близок к отставке

Филиппо Индзаги может быть уволен с поста главного тренера «Салернитаны». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно источнику, преемником Индзаги может стать 47-летний специалист Фабио Ливерани. Наставник провел переговоры с руководством клуба и договорился о подписании трудового договора до завершения сезона-2024/2025. С ним могут пролонгировать контракт, если команда сохранит прописку в Серии А.

После 24 матчей чемпионата Италии «Салернитана» набрала всего 13 баллов. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.