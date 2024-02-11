​Гасперини: «Де Кетеларе талантлив, в «Милане» тоже понимают это»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высоко ценит талант бельгийского полузащитника Шарля де Кетеларе, который выступает в его команде на правах аренды. Де Кетеларе перебрался в итальянский чемпионат летом 2022 года, но первый сезон для него не задался, и в итоге потративший на него более тридцати миллионов евро «Милан» был вынужден сдать его в аренду.

- На самом деле он очень хорошо подготовлен. Он талантлив, не зря это заметили и в «Милане». Ему 22, еще есть время и пространство для профессионального роста. Иногда нужно уметь подождать, - цитирует слова наставника «Аталанты» pianetamilan.it.