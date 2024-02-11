​Пиоли - о неудачах «Наполи»: «Повторить успех всегда труднее»

В Италии проходят матчи двадцать четвертого тура Серии А, в субботу миланский «Интер» выиграл у «Ромы» со счетом 4:2, а в воскресенье сыграет другой клуб из Милана - подопечным Стефано Пиоли предстоит сразиться с действующим чемпионом «Наполи». Накануне игры Пиоли ответил на вопрос о том, почему «Наполи» столь плох после предыдущего, триумфального сезона.

- Что я думаю о классификации «Наполи»? То, что повторить успех всегда сложнее, чем сделать это в первый раз. У нас тоже ведь так было, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

Ранее Пиоли прочили в будущие тренеры «Наполи».