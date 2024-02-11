​Павар: «Капитальная победа!»

В Италии проходят матчи двадцать четвертого тура Серии А, миланский «Интер» выиграл у «Ромы» со счетом 4:2 и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. Защитник миланского клуба Бенжамен Павар очень доволен успехом, он назвал победу «капитальной», подразумевая ее важность.

- Капитальная победа! Мы одержали ее все вместе - мы, игроки, и фанаты. И приятного всем года дракона, - заявил Павар после игры, намекая на футболки с китайскими иероглифами, в которых сыграли футболисты «Интера».

В следующем туре итальянского чемпионата лидеру турнирной таблицы предстоит сразиться с «Салернитаной».