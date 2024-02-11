​Де Росси: «Горжусь «Ромой», несмотря на поражение»

В Италии проходят матчи двадцать четвертого тура Серии А, миланский «Интер» выиграл у «Ромы» со счетом 4:2 и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. Наставник «Ромы» Даниэле де Росси не стал скрывать, что расстроен результатом, но он признал, что гордится своими подопечными.

- Первый тайм мы провели на равных с «Интером». Огорчен, конечно, что в итоге проиграли, потому что вполне могли сделать ничью. Но я горжусь тем, как сыграли. Надо разве что подтягивать физическую сторону дела. Потому что против таких команд, как «Интер», надо держать темп все 90 минут, нельзя расслабляться, - цитирует слова де Росси fcinter1908.it.