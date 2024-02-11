​«Эмполи» не забивал три мяча в матче Серии А почти два года

В Италии проходят матчи двадцать четвертого тура Серии А, «Эмполи» съездил в гости к коллеге по подвалу турнирной таблицы чемпионата, «Салернитане», забив той три безответных мяча. Как выяснилось, такое с «Эмполи» случилось впервые за почти два года - в последний раз команда забивала три мяча в матче Серии А аж в мае 2022 года. Тогда это была ничья с римским «Лацио» со счетом 3:3.

В следующем туре итальянского чемпионата «Эмполи» предстоит сыграть с «Фиорентиной», этот матч состоится восемнадцатого февраля. В настоящий момент «Эмполи» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Италии.