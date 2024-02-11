​Дибала вошёл в пятёрку лучших аргентинских бомбардиров в Серии А

В Италии проходят матчи двадцать четвертого тура Серии А, миланский «Интер» выиграл у «Ромы» со счетом 4:2 и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. Пауло Дибала не смог отличиться в этой игре, несмотря на то, что в предыдущем матче он смог отличиться дважды, а «Рома» выиграла со счетом 4:0 у «Кальяри».

Тот успех позволил Пауло войти в пятерку лучших аргентинских бомбардиров в Серии А, он опередил Абеля Бальбо, в прошлом также выступавшего за «Рому». Лидирует в этом топе Габриэль Батистута с 184 голами, затем идет Эрнан Креспо, 153 гола, а еще двое вполне достижимы для Дибалы уже в нынешнем сезоне.

У Гонсало Игуаина 125 голов, а у Мауро Икарди 121, и они, в отличие от Пауло, не смогут пополнить свой лицевой счет.