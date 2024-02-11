​Ачерби - самый возрастной игрок в истории «Интера», забивший в Серии А в свой день рождения

В Италии проходят матчи двадцать четвертого тура Серии А, миланский «Интер» выиграл у «Ромы» со счетом 4:2 и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. Первый мяч в этой игре забил Франческо Ачерби, который должным образом отметил свой очередной, день рождения - ему исполнилось 36 лет.

Франческо стал тринадцатым игроком «Интера», который смог забить в свой день рождения в матче Серии А. Но при этом он также оказался самым возрастным из этих тринадцати игроков, установив, таким образом, своеобразный клубный рекорд. В следующем туре итальянского чемпионата Серии А миланскому клубу предстоит сыграть дома с «Салернитаной».