​«Интер» пропустил два гола в первом тайме - такого с ним в Серии А не случалось почти 2 года

В Италии проходят матчи двадцать четвертого тура Серии А, миланский «Интер» выиграл у «Ромы» со счетом 4:2 и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. Но начиналось все для подопечных Симоне Индзаги не совсем прекрасно - в первом тайме они пропустили сразу два гола.

Как оказалось, «Интер» не пропускал два мяча в первом тайме матча Серии А почти два года - в последний раз такое случилось в мае 2022 года, или 465 дней назад. Тогда это произошло в игре против скромного «Эмполи». В следующем туре итальянского чемпионата Серии А миланскому клубу предстоит сыграть дома с «Салернитаной».