​Лаутаро Мартинес: «Ещё один сильный матч»

В Италии проходят матчи двадцать четвертого тура Серии А, миланский «Интер» выиграл у «Ромы» со счетом 4:2 и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. Главный бомбардир миланского клуба Лаутаро Мартинес прокомментировал итоги матча, он считает, что его команда провела еще один сильный матч после того, как в предыдущем туре обыграла туринский «Ювентус»:

- Еще один большой матч большой команды. Было важно должным образом отреагировать на пропущенный гол. Реакция стала отличным сигналом. Благодарен болельщикам за поддержку, - написал в социальной сети аргентинский нападающий.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А миланскому клубу предстоит сыграть дома с «Салернитаной».