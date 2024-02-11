​Симоне Индзаги отпраздновал успех «Интера» в семейном кругу

В Италии проходят матчи двадцать четвертого тура Серии А, миланский «Интер» выиграл у «Ромы» со счетом 4:2 и укрепил свое лидерство в турнирной таблице. Дисквалифицированный на этот матч наставник «Интера» Симоне Индзаги не смог руководить действиями своей команды в Риме, но он отпраздновал успех своих подопечных в узком семейном кругу и выложил соответствующие фотографии в социальных сетях.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А миланскому клубу предстоит сыграть дома с «Салернитаной». Этот не представляющийся сложным матч пройдет шестнадцатого февраля.