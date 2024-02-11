«Сассуоло» с «Торино» быстро забили по голу и набрали по очку

Ведущий борьбу за выживание «Сассуоло» в субботу играл против «Торино». Уже на пятой минуте Андреа Пинамонти ударом головой открыл счет в поединке. Соперник тут же ответил своей голевой атакой, точку в которой поставил Дуван Сапата. Два мяча к девятой минуте - шикарный старт матча, но ожиданий он не оправдал. Следующий реальный момент был создан лишь на 90+7-й минуте поединка, когда Сапата ударом головой запустил мяч в штангу.

В итоге ничья 1:1, «Сассуоло» в двух очках над зоной вылета, противник - 10-й.