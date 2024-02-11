«Сассуоло» с «Торино» быстро забили по голу и набрали по очку

Ведущий борьбу за выживание «Сассуоло» в субботу играл против «Торино». Уже на пятой минуте Андреа Пинамонти ударом головой открыл счет в поединке. Соперник тут же ответил своей голевой атакой, точку в которой поставил Дуван Сапата. Два мяча к девятой минуте - шикарный старт матча, но ожиданий он не оправдал. Следующий реальный момент был создан лишь на 90+7-й минуте поединка, когда Сапата ударом головой запустил мяч в штангу.
В итоге ничья 1:1, «Сассуоло» в двух очках над зоной вылета, противник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Пинамонти Андреа5'
|9'Сапата Дуван (1:1)
Консильи Андреа•Педерсен Маркус II•Эрлич Мартин90' (Нето Руан (90') •Вити Маттиа•Дойг Джош 33'90' (Феррари Джанмарко (90') •Энрике Матеус•Липани Лука72' (Рачич Урош (72') •Байрами Недим73' (Дефрель Грегоре (73') •Торстведт Кристиан•Лорьенте Арман•Пинамонти Андреа89' (Мулаттьери Самуэле (89')
Милинкович-Савич Ваня•Джиджи Коффи•Ловато Маттео 66'83' (Сазонов Саба (83') •Родригес Рикардо20' (Масина Адам (20') •Белланова Рауль83' (Войвода Мергим (83') •Лазаро Валентино•Тамез Адриен• 82'Илич Иван73' (Риччи Самуэле (73') •Влашич Никола• 90'Санабрия Антонио74' (Окереке Давид (74') •Сапата Дуван
10 февраля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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