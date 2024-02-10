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Чемпионат Италии. Серия А

​Иммобиле забил 200 голов в Серии А

10 Февраля 2024 • 20:12 Комментировать
Кальяри
1:3
Лацио

В субботу «Лацио» проводил гостевой матч чемпионата Италии против «Кальяри». Команда Маурицио Сарри отпраздновала победу со счётом 3:1. Один из голов на свой счёт записал нападающий римской команды Чиро Иммобиле.

Теперь на счету Иммобиле 200 голов в Серии А.

20 февраля Чиро Иммобиле отпразднует свой 34-й день рождения. Действующий контракт капитана «Лацио» рассчитан до середины 2026 года.

Следующий матч «Лацио» проведёт в среду, 14 февраля. Команда Маурицио Сарри будет играть против «Баварии» на своём поле в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Чиро Иммобиле

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