​Иммобиле забил 200 голов в Серии А

В субботу «Лацио» проводил гостевой матч чемпионата Италии против «Кальяри». Команда Маурицио Сарри отпраздновала победу со счётом 3:1. Один из голов на свой счёт записал нападающий римской команды Чиро Иммобиле.

Теперь на счету Иммобиле 200 голов в Серии А.

20 февраля Чиро Иммобиле отпразднует свой 34-й день рождения. Действующий контракт капитана «Лацио» рассчитан до середины 2026 года.

Следующий матч «Лацио» проведёт в среду, 14 февраля. Команда Маурицио Сарри будет играть против «Баварии» на своём поле в 1/8 финала Лиги чемпионов.