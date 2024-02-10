«Лацио» уверенно переиграл «Кальяри»

В последних матчах «Лацио» отдалился от топ-четверки Серии А, но улучшил свои позиции по итогам поединка против «Кальяри». Уже в дебюте Чиро Иммобиле на убойной позиции не смог обыграть вратаря. В середине тайма Густав Исаксен обострил игру, и мяч от Алессандро Дейолы оказался в сетке - 0:1. Исаксен снова опасно играл, голкипер отразил его удар, но Иммобиле добавил мяч. Джанлука Гаэтано тут же дальним выстрелом вернул интригу - 1:2. Иммобиле мог оформлять хет-трик, но на сей раз сам жутко промахнулся. Фелипе Андерсон забил третий мяч гостей при помощи рикошета. Даити Камада напоследок сотряс штангу.

3:1, «Лацио» взмыл на шестое место, соперник остался в зоне вылета.