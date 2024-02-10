Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» уверенно переиграл «Кальяри»

10 Февраля 2024 • 18:55 Комментировать
Кальяри
1:3
Лацио
окончен

В последних матчах «Лацио» отдалился от топ-четверки Серии А, но улучшил свои позиции по итогам поединка против «Кальяри». Уже в дебюте Чиро Иммобиле на убойной позиции не смог обыграть вратаря. В середине тайма Густав Исаксен обострил игру, и мяч от Алессандро Дейолы оказался в сетке  - 0:1. Исаксен снова опасно играл, голкипер отразил его удар, но Иммобиле добавил мяч. Джанлука  Гаэтано тут же дальним выстрелом вернул интригу - 1:2. Иммобиле мог оформлять хет-трик, но на сей раз сам жутко промахнулся. Фелипе Андерсон  забил третий мяч гостей при помощи рикошета. Даити Камада напоследок сотряс штангу.

3:1, «Лацио» взмыл на шестое место, соперник остался в зоне вылета.

Протокол игры  
Кальяри1:3Лацио
  26'Дейола Алессандро (0:1)
  49'Иммобиле Чиро (0:2)
(1:2) Гаэтано Джанлука51'  
  65'Андерсон Фелипе (1:3)
Скуффет СимонеДзаппа ГабриэлеМина Йерри 73' (Ветеска Матеуш ( 73') Оберт Адам 64' (Ауджелло Томмазо ( 64') Нандес НайтанГаэтано ДжанлукаДейола АлессандроМакумбу Антуан  52'Дентелло Пауло 46' (Лувумбу Зито ( 46') Виола Николас 46' (Доссена Альберто ( 46') Лападула Джанлука 73' (Паволетти Леонардо ( 73')
Запасные: Петанья АндреаРадунович БорисДи Пардо АлессандроЯнкто ЯкубАрести СимонеПрати Маттео
Проведель ИванМарушич АдамХила МариоРоманьоли Алессио  68'Хюсай ЭльсейдГендузи МаттеоКатальди Данило 78' (Камада Даити ( 78') Альберто Луис 62' (Кастельянос Валентин ( 62') Исаксен Густав 84' (Педро Родригес ( 84') Иммобиле Чиро  45' 62' (Весино Матиас ( 62'  90') Андерсон Фелипе
Запасные: Luca NapolitanoМандас ХристосПеллегрини ЛукаСепе ЛуиджиКазале НиколоФернандеш СанаЛаццари МануэльКаменович Димитрие
10 февраля. Стадион "Сардиния Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Кальяри

Новости по матчу

Сегодня, 10 Февраля
00:21
Точный прогноз и ставка на матч Кальяри – Лацио чемпионата Италии – 10 февраля 2024
08 Февраля
23:08
«Ювентус» опережает клубы Ла Лиги в борьбе за Фелипе Андерсона
07 Февраля
10:41
Президент «Лацио» Лотито: «Ситуация с Сарри? Я пока не веду переговоров с другими тренерами»
06 Февраля
19:37
«Кальяри» - «Лацио»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал ответ «Барселоне» Флик определился с первым трансфером в «Барселоне» Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» решила продать 5 футболистов - известны все имена В Испании показали таблицу Ла Лиги без судейских ошибок Луис Энрике сообщил плохую новость о Мбаппе ​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Сколько стоит каждый гол Гарри Кейна и других голеадоров «Баварии» ​Обамеянг посоветовал звёздного тренера для «Барселоны»
Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Клопп дал ответ «Барселоне» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Вышел, быстро забил и сразу удалился: Роке помог «Барселоне» уверенно обыграть «Алавес» Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие, от которого зависит трансфер Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» «Барселона» выбрала нового главного тренера Интрига закручивается сильнее: «Арсенал» по делу разобрался с «Ливерпулем»
Спортивные новости
Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой» Валиева рассказала, как в её организм попало запрещённое вещество Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Кальяри Кальяри
Лацио Лацио
1
3
3.35 3.30 2.12
Видео
10.02.24 в 20:00
Рома Рома
Интер Милан Интер Милан
3.75 3.40 1.98
Видео
10.02.24 в 22:45
Сассуоло Сассуоло
Торино Торино
3.05 3.30 2.26
Видео
11.02.24 в 14:30
Фиорентина Фиорентина
Фрозиноне Фрозиноне
1.50 4.30 5.80
Видео
11.02.24 в 17:00
Болонья Болонья
Лечче Лечче
1.70 3.55 5.00
Видео
11.02.24 в 17:00
Монца Монца
Верона Верона
1.98 3.40 3.70
Видео
11.02.24 в 20:00
Дженоа Дженоа
Аталанта Аталанта
3.30 3.35 2.15
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Февраля
19:04 · Италия. Серия А
​Лукаку и Лаутаро – в стартовых составах «Ромы» и «Интера» на очную битву
18:55 · Италия. Серия А
«Лацио» уверенно переиграл «Кальяри»
17:43 · Италия. Серия А
​Моуринью подразнил хейтеров
16:28 · Германия. Бундеслига
Нападающий «Ювентуса» интересен трём немецким топ-клубам
14:51 · Италия. Серия А
​Индзаги решили уволить из «Салернитаны»
14:51 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес: «Если Камавинга захочет, он может даже сыграть на позиции голкипера»
14:46 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес: «Криштиану – настоящая легенда, пример для остальных»
14:20 · Италия. Серия А
Фелиш надеется, что сможет сыграть в первом матче с «Наполи»
13:23 · Италия. Серия А
Буффон высказался о том, что ни разу не выиграл Лигу чемпионов
11:45 · Италия. Серия А
Тьяго Мотта останется в Италии, тренер не возглавит «Барселону»
11:33 · Италия. Серия А
Три гранда хотят сократить Серию А
11:00 · Италия. Серия А
Стало известно, сколько будет получать Зелиньски в «Интере»
10:21 · Италия. Серия А
Эрнандес отреагировал на информацию о переходе Мбаппе в «Реал»
10:10 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес ответил, хочет ли вернуться в «Реал»
09:48 · Италия. Серия А
Влахович получил награду в Серии А
Все новости
Рекомендуем