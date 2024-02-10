«Лацио» уверенно переиграл «Кальяри»

В последних матчах «Лацио» отдалился от топ-четверки Серии А, но улучшил свои позиции по итогам поединка против «Кальяри». Уже в дебюте Чиро Иммобиле на убойной позиции не смог обыграть вратаря. В середине тайма Густав Исаксен обострил игру, и мяч от Алессандро Дейолы оказался в сетке - 0:1. Исаксен снова опасно играл, голкипер отразил его удар, но Иммобиле добавил мяч. Джанлука Гаэтано тут же дальним выстрелом вернул интригу - 1:2. Иммобиле мог оформлять хет-трик, но на сей раз сам жутко промахнулся. Фелипе Андерсон забил третий мяч гостей при помощи рикошета. Даити Камада напоследок сотряс штангу.
3:1, «Лацио» взмыл на шестое место, соперник остался в зоне вылета.
Протокол игры
|26'Дейола Алессандро (0:1)
|49'Иммобиле Чиро (0:2)
|(1:2) Гаэтано Джанлука51'
|65'Андерсон Фелипе (1:3)
Скуффет Симоне•Дзаппа Габриэле•Мина Йерри73' (Ветеска Матеуш (73') •Оберт Адам64' (Ауджелло Томмазо (64') •Нандес Найтан•Гаэтано Джанлука•Дейола Алессандро•Макумбу Антуан• 52'Дентелло Пауло46' (Лувумбу Зито (46') •Виола Николас46' (Доссена Альберто (46') •Лападула Джанлука73' (Паволетти Леонардо (73')
Проведель Иван•Марушич Адам•Хила Марио•Романьоли Алессио• 68'Хюсай Эльсейд•Гендузи Маттео•Катальди Данило78' (Камада Даити (78') •Альберто Луис62' (Кастельянос Валентин (62') •Исаксен Густав84' (Педро Родригес (84') •Иммобиле Чиро 45'62' (Весино Матиас (62') • 90'Андерсон Фелипе
10 февраля. Стадион "Сардиния Арена".
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