​Индзаги решили уволить из «Салернитаны»

В пятницу «Салернитана» снова огорчила своих болельщиков. Команда Филиппо Индзаги потерпела домашнее поражения от «Эмполи» со счётом 1:3. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, этот результат стал фатальным для тренера – «Салернитана» приняла решение об увольнении Индзаги. В скором времени последует официальное объявление.

На текущий момент «Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. От зоны выживания команда отстаёт на шесть зачётных баллов.

Ближайший матч Серии А «Салернитана» проведёт в пятницу, 16 февраля, - против «Интера» на выезде.