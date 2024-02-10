Буффон высказался о том, что ни разу не выиграл Лигу чемпионов

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о Лиге чемпионов. Легендарный голкипер ни разу не побеждал в этом турнире.

«Лига чемпионов никогда не была раной для меня. Это был стимул сражаться каждый сезон за что-то важное. Само участие в Лиге чемпионов было радостью для меня. Победа могла подвести черту, но ничего страшного», - передает слова Джанлуиджи инсайдер Альфредо Педулла.

Стоит отметить, что Буффон три раза играл в финальном матче Лиги чемпионов, но так и не смог завоевать престижный трофей.

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