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Чемпионат Италии. Серия А

Буффон высказался о том, что ни разу не выиграл Лигу чемпионов

10 Февраля 2024 • 13:23 Комментировать

Бывший вратарь туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон высказался о Лиге чемпионов. Легендарный голкипер ни разу не побеждал в этом турнире.

«Лига чемпионов никогда не была раной для меня. Это был стимул сражаться каждый сезон за что-то важное. Само участие в Лиге чемпионов было радостью для меня. Победа могла подвести черту, но ничего страшного», - передает слова Джанлуиджи инсайдер Альфредо Педулла.

Стоит отметить, что Буффон три раза играл в финальном матче Лиги чемпионов, но так и не смог завоевать престижный трофей.

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Ювентус Джанлуиджи Буффон
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