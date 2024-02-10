Тьяго Мотта останется в Италии, тренер не возглавит «Барселону»

Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта не покинет Италию в следующем сезоне. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, специалист не возглавит каталонскую «Барселону», за которую ранее выступал в качестве футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что «Барселона» хочет пригласить на пост главного тренера более опытного специалиста, который быстро адаптируется к команде. Одним из приоритетных кандидатов является бывший тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

Мотта ранее был связан с постом главного тренера «Наполи» и «Милана». «Болонья» под руководством Тьяго в данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице.