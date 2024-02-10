Три гранда хотят сократить Серию А

В Италии могут сократить число участников Серии А. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Даниэле Мари, с подобной инициативой выступили несколько клубов – туринский «Ювентус», «Интер» и «Милан».

Гранды выступают за то, чтобы уменьшить число команд чемпионата Италии с 20 до 18. Соответствующий вопрос уже был обсужден с президентом федерации футбола страны Даниэле Гравиной.

Напомним, что до 2004 года в Серии А выступало 18 команд.

В текущем розыгрыше внутреннего чемпионата лидирует «Интер». На втором месте идет «Ювентус», а третью строчку занимает «Милан».